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Ваш инновационный партнер в вопросах логистики

Транспортировка, хранение, обработка и оформление всех типов грузов.
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Доверьте нам вопросы перевозки ваших грузов

Контроль груза на всех этапах транспортировки и хранения.
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Мы заботимся о качественной оценке, вы примете верное решение

Сюрвей груза, тары, судна, грузовых помещений.
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Качественная и количественная оценка для клиентов по всему миру

Инспекция груза на любом этапе доставки.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальность

Осуществляем комплекс мер по доставке грузов. Получаете все услуги в одном месте и рационально используете ресурсы

Ответственность

Используем собственный автотранспорт, страхуем грузы в надежных компаниях, проверяем подрядчиков. Избавляем от тревоги и головной боли о доставке.

Профессионализм

С вашими заявками работают эксперты, обладающие всеми необходимыми сертификатами и лицензиями. Облегчаем процесс организации перевозки за счет индивидуального подхода к каждой задаче.

Расположение

Находимся в городе Новороссийске, самом крупном порту Российской Федерации и пятом в Европе по грузообороту. Предоставляем услуги личного представителя и оперативное решение вопросов на месте.

НАШИ УСЛУГИ

Контейнерные перевозки

Лучшие тарифы на перевозку грузов в контейнерах.

Подробности

Морские перевозки

Перевозки разных категорий грузов морским и внутренним водным транспортом.

Подробности

Автомобильные перевозки

Мы знаем, как оптимизировать перевозку товаров и повысить эффективность бизнес-процессов.

Подробности

Сюрвей груза

Инспекция и сертификация широкой номенклатуры грузов.

Подробности

Сюрвей судна

Инспекция судна перед погрузкой, перед продажей и вводом в чартер.

Подробности

Таможенное оформление

Полный спектр услуг по растаможке грузов.

Подробности

Все услуги

О компании

Прогрессивный, Технологичный и Своевременный. Эти подходы в работе применяем в компании INNOVA Group. Доверяя перевозку груза нам, вы повышаете производительность бизнеса, получаете уверенность в планировании хозяйственной деятельности и контроль над местоположением груза 24/7. Мы разработали удобную схему доставки товара из Китая «под ключ», чтобы вы получили проверенный и официально растаможенный товар в России раньше срока.

Для удобства наших клиентов используем новейшие технологии, предоставляем собственный автопарк, предоставляем квалифицированных специалистов и предлагаем комфортные условия оплаты.

INNOVA Group – это высококлассный, надежный и ценный партнер в цепочке поставок.

 

 


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О компании в цифрах

20

Автомобилей грузоподъёмностью 1,5 — 20 тонн в автопарке

15

Минут на расчёт стоимости доставки

180

Постоянных клиентов

300

Сюрвеев проводим ежемесячно

900

Транспортных единиц экспедируем в месяц

Отзывы

Надежная компания.

 Сотрудничаем уже более 2 лет. Последняя заявка была по доставке контейнера из Китая. Несмотря на сложную политическую обстановку, груз прибыл без задержек. Отдельная благодарность менеджеру Илье за внимательное отношение к деталям и предоставление своевременной информации.

Качество перевозки на высоте.

 INNOVA Group разработала для нашей компании логистическую схему доставки дорогостоящего оборудования из Турции в Краснодарский край. Привезли, так сказать, «прямо к двери». Качество перевозки на высоте, груз прибыл в идеальном состоянии в согласованные сроки.

Доступные цены.

 Регулярно заказываем автомобильные перевозки в контейнерах. По России цены очень доступные. Менеджеры всегда помогают с документами и дают полезные рекомендации. INNOVA Group – выбор для тех, кто ищет стабильную компанию.

Логистика

Мы знаем, как оптимизировать перевозку товаров и повысить эффективность бизнес-процессов. Подберем удобную логистическую схему, которая может включать морской фрахт, таможенное оформление, экспедирование груза и другое. Экономьте время на логистических аспектах и доверьтесь надежной компании. Подробнее в разделе «Логистика».

 

 


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Грузы

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    Сюрвей

    Сюрвейерские услуги представляют собой совокупность хозяйственно-производственных мероприятий, осуществляемых в рамках организации грузоперевозок. Данный вид услуги подразумевает осмотр, экспертизу товара, тары, транспорта с целью оценки условий его размещения груза и его перемещения. Наш персонал обладает необходимыми сертификатами, чтобы провести качественную или количественную экспертизу груза, а также сюрвей судна и грузовых помещений. Подробнее в разделе «Сюрвей».

     

     


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