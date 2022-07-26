О компании

Прогрессивный, Технологичный и Своевременный. Эти подходы в работе применяем в компании INNOVA Group. Доверяя перевозку груза нам, вы повышаете производительность бизнеса, получаете уверенность в планировании хозяйственной деятельности и контроль над местоположением груза 24/7. Мы разработали удобную схему доставки товара из Китая «под ключ», чтобы вы получили проверенный и официально растаможенный товар в России раньше срока.

Для удобства наших клиентов используем новейшие технологии, предоставляем собственный автопарк, предоставляем квалифицированных специалистов и предлагаем комфортные условия оплаты.

INNOVA Group – это высококлассный, надежный и ценный партнер в цепочке поставок.