Доверьте нам вопросы перевозки ваших грузов
Мы заботимся о качественной оценке, вы примете верное решение
Качественная и количественная оценка для клиентов по всему миру
Осуществляем комплекс мер по доставке грузов. Получаете все услуги в одном месте и рационально используете ресурсы
Используем собственный автотранспорт, страхуем грузы в надежных компаниях, проверяем подрядчиков. Избавляем от тревоги и головной боли о доставке.
С вашими заявками работают эксперты, обладающие всеми необходимыми сертификатами и лицензиями. Облегчаем процесс организации перевозки за счет индивидуального подхода к каждой задаче.
Находимся в городе Новороссийске, самом крупном порту Российской Федерации и пятом в Европе по грузообороту. Предоставляем услуги личного представителя и оперативное решение вопросов на месте.
Морские перевозки
Автомобильные перевозки
Прогрессивный, Технологичный и Своевременный. Эти подходы в работе применяем в компании INNOVA Group. Доверяя перевозку груза нам, вы повышаете производительность бизнеса, получаете уверенность в планировании хозяйственной деятельности и контроль над местоположением груза 24/7. Мы разработали удобную схему доставки товара из Китая «под ключ», чтобы вы получили проверенный и официально растаможенный товар в России раньше срока.
Для удобства наших клиентов используем новейшие технологии, предоставляем собственный автопарк, предоставляем квалифицированных специалистов и предлагаем комфортные условия оплаты.
INNOVA Group – это высококлассный, надежный и ценный партнер в цепочке поставок.
О компании в цифрах
20
Автомобилей грузоподъёмностью 1,5 — 20 тонн в автопарке
15
Минут на расчёт стоимости доставки
180
Постоянных клиентов
300
Сюрвеев проводим ежемесячно
900
Транспортных единиц экспедируем в месяц
Отзывы
Сотрудничаем уже более 2 лет. Последняя заявка была по доставке контейнера из Китая. Несмотря на сложную политическую обстановку, груз прибыл без задержек. Отдельная благодарность менеджеру Илье за внимательное отношение к деталям и предоставление своевременной информации.
INNOVA Group разработала для нашей компании логистическую схему доставки дорогостоящего оборудования из Турции в Краснодарский край. Привезли, так сказать, «прямо к двери». Качество перевозки на высоте, груз прибыл в идеальном состоянии в согласованные сроки.
Регулярно заказываем автомобильные перевозки в контейнерах. По России цены очень доступные. Менеджеры всегда помогают с документами и дают полезные рекомендации. INNOVA Group – выбор для тех, кто ищет стабильную компанию.
Логистика
Мы знаем, как оптимизировать перевозку товаров и повысить эффективность бизнес-процессов. Подберем удобную логистическую схему, которая может включать морской фрахт, таможенное оформление, экспедирование груза и другое. Экономьте время на логистических аспектах и доверьтесь надежной компании. Подробнее в разделе «Логистика».
Карта географии INNOVA Group
Грузы
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доставки груза
Сюрвей
Сюрвейерские услуги представляют собой совокупность хозяйственно-производственных мероприятий, осуществляемых в рамках организации грузоперевозок. Данный вид услуги подразумевает осмотр, экспертизу товара, тары, транспорта с целью оценки условий его размещения груза и его перемещения. Наш персонал обладает необходимыми сертификатами, чтобы провести качественную или количественную экспертизу груза, а также сюрвей судна и грузовых помещений. Подробнее в разделе «Сюрвей».
Мы знаем о качестве всё
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Часто задаваемые вопросы
Вы можете воспользоваться формой запроса на сайте или связаться с нами любым удобным для вас способом. Расчет стоимости вы получите в течение 15 минут.
От вас понадобиться следующая информация:
Документ Инвойс и/или Упаковочный лист, которые должны содержать данные на груз:
Маршрут:
Прочие данные:
Если по какой-то причине вы не обладаете всей информацией, наши сотрудники помогут вам.
Мы располагаем автопарком из 20 машин грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн. А также привлекаем партнеров, прошедших проверку службой безопасности.
Мы работаем с ведущими страховыми компаниями на рынке грузоперевозок – Спасские ворота и Росгосстрах. Находимся на связи с водителем 24/7 и предоставляем данные для отслеживания груза, благодаря современной системе навигации.
Наша компания оказывает услуги таможенного представителя (брокера) на всей территории РФ без ограничений по категориям товаров, имеет соответствующую лицензию.
Мы работаем по 100% предоплате за исключением авто доставки груза по России и СНГ. Для постоянных клиентов готовы рассмотреть индивидуальный график оплаты услуг и предоставить приятные скидки.
INNOVA Group заботиться о своих клиентах. Поэтому предоставляет личного менеджера, который будет работать с вами в течение всего срока доставки, предоставит оперативную информацию о грузе и ответит на все вопросы.
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